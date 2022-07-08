Yetenek sınavı ile öğrenci alan liselere yerleştirme sonuçları açıklandı ??????? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yetenek sınavıyla öğrenci alan liselere kayıt hakkı kazananların belli olduğunu duyurdu. ??????? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yetenek sınavıyla öğrenci alan liselere kayıt hakkı kazananların belli olduğunu duyurdu. MEB'den yapılan açıklamaya göre, merkezi yerleştirme sonuçlarına göre 30 Haziran-7 Temmuz'da yapılan yetenek sınavlarının sonuçları sisteme girildi. Bu liselere kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların asıl ve yedek listeleri e-Okul üzerinden erişime açıldı. Sınavlarda başarılı olan öğrenciler kayıtlarını 18-20 Temmuz'da yaptırabilecek. AA / Dilara Küçükerdoğan - Güncel milli eğitim bakanlığı Koruyucu Aile Günü Güncel Haberler

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