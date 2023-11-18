Yeşim Öngül'ün yeni şarkısı 'Gelmeli' yayımlandı

Şarkının sözleri Yeşim Öngül, müziği Emine Atçı imzası taşıyor. Aranjör koltuğunda ise pek çok hit şarkıda adı geçen İskender Paydaş oturuyor.

1993 yılında yayımlanan "En Büyük Aşk" adlı albümde kendisine yer bulamayan "Gelmeli" parçası, Fono Müzik Üretim etiketiyle şimdi huzurlarınızda..