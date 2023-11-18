Yeşim Öngül'ün yeni şarkısı 'Gelmeli' yayımlandı
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Yeşim Öngül'ün sözleri Yeşim Öngül, müziği Emine Atçı imzası taşıyan 'Gelmeli' adlı şarkısı, İskender Paydaş'ın aranjörlüğünde Fono Müzik Üretim etiketiyle yayımlandı.
Şarkının sözleri Yeşim Öngül, müziği Emine Atçı imzası taşıyor. Aranjör koltuğunda ise pek çok hit şarkıda adı geçen İskender Paydaş oturuyor.
1993 yılında yayımlanan "En Büyük Aşk" adlı albümde kendisine yer bulamayan "Gelmeli" parçası, Fono Müzik Üretim etiketiyle şimdi huzurlarınızda..
Kaynak: Magazinkolik / Güncel