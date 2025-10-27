Yeşilyurt'un Yeni Kaymakamı Yeşim Altın Görevine Başladı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine atanan Kaymakam Yeşim Altın, Hükmet Konağı önünde protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı ve görevine başladı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine atanan Kaymakam Yeşim Altın görevine başladı.
İçişleri Bakanlığının 110. dönem Kaymakam atamaları kurasında Yeşilyurt ilçesine atanan Yeşim Altın'ı Hükmet Konağı önünde protokol üyeleri ve vatandaşlar karşıladı.
Kaymakam Altın, protokol üyeleri ve vatandaşlarla tanıştı.
Kaymakam Altın daha sonra makamına geçerek görevine başladı.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel