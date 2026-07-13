Haberler

Malatya'da Kur'an kursunda öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi

Malatya'da Kur'an kursunda öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Yeşilyurt Belediyesi, Kur’an kursuna katılan öğrencilere sıfır atık ve çevre bilinci eğitimi verdi. Çevre mühendisleri tarafından iklim değişikliği, geri dönüşüm ve tasarruf konuları anlatıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından Kur'an kursuna katılan öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi.

Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak ve sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Kur'an kurslarındaki öğrencilere eğitimler veriyor.

Yaz döneminde ekipler tarafından öğrencilere camilerde ziyaret edilerek sıfır atık eğitimlerine katılıyor.

Çevre Mühendisleri tarafından öğrencilere, iklim değişikliğinin nedenleri ve dünyaya etkileri, doğal kaynakların bilinçli kullanılması, su ve enerji tasarrufu, geri dönüşümün önemi ile sıfır atık uygulamalarının günlük yaşamdaki yeri anlatılıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Oruç, öğrencilere eğitim ve öğretim sürecinde başarılar diledi.

Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemli olduğunu belirten Oruç, "Doğamızı, suyumuzu, toprağımızı ve tüm doğal zenginliklerimizi koruyabilmenin yolu bilinçli nesiller yetiştirmekten geçiyor. Bu nedenle çocuklarımızın erken yaşta çevre bilinci kazanmasını çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası

Vay Haluk vay! Öyle bir isimle ortaklığı çıktı ki, asıl şimdi yandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

Marmaray'da pes dedirten görüntü
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor

Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası herkes bu listeyi konuşuyor
Ece Erken'in havuz keyfi kabusa döndü! Yaşadığı panik kamerada

Havuz keyfi kabusa döndü! Ece Erken'in panik anları kamerada
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı

Ahbap soruşturması derinleşiyor! Ünlü avukat gözaltında
MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Talip Güler Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu

Aralarından su sızmıyordu! Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı