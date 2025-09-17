Yeşilyurt'ta İlköğretim Haftası Kutlandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Yeşilyurt Milli Hakimiyet İlkokulu'nda düzenlenen törende, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural tarafından çelenk sunuldu.

Okul bahçesinde devam eden törende Vural, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okunup çeşitli gösteriler sergilendi.

Program sonunda dördüncü sınıf öğrencileri tarafından okula yeni başlayan öğrencilere "hoş geldiniz" çiçeği verildi.