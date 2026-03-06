Haberler

Yeşilyurt'ta "Cami ve Çocuk Buluşması" düzenlendi

Güncelleme:
Yeşilyurt İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Cami ve Çocuk Buluşması' etkinliğinde Nasreddin Hoca karakteri çocuklara eğlenceli hikayeler anlattı. Programa yerel yöneticiler ve din hizmetleri uzmanları katıldı.

Yeşilyurt İlçe Müftülüğünce, "Cami ve Çocuk Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Yeşilyurt Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, Seyfullah Merdan tarafından canlandırılan Nasreddin Hoca karakteri çocuklarla buluşarak eğlenceli ve öğretici hikayeler anlattı.

Program, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Semih Öğrünç, din hizmetleri uzmanı Seyfullah Merdan, Yeşilyurt Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri vaiz Ozan Arıkan ile Kur'an kursu öğreticisi Esra Narin'in katkılarıyla gerçekleştirildi.

Programa Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın ve İlçe Müftüsü Murat Darılmaz da katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan
