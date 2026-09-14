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Yeşilyurt Kaymakamı Altın, öğrencilerle bir araya geldi

Yeşilyurt Kaymakamı Altın, öğrencilerle bir araya geldi
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Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde minik öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu.

Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde minik öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu.

İlçeye bağlı Çerkezdanışment Köyü İlkokulunda düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen Altın, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Altın'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mert Özyazgan ve İlçe Emniyet Amiri Ramazan Oruk eşlik etti.

Kaymakam Yeşim Altın, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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