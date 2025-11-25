Yeşilyurt ilçesinde şehit öğretmenler için mevlit okutuldu

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, İlçe Müftülüğünce şehit öğretmenler anısına mevlit programı düzenlendi.

Merkez Camisi'nde öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve kasideler okundu. Ardından İlçe Müftüsü Murat Darılmaz tarafından şehit edilen tüm öğretmenler için dua edildi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural ile öğretmenler de katıldı.

Mevlit programı ve öğle namazının ardından cemaate ikramda bulunuldu.