Yeşilyurt Belediyesi 3. Çocuk Festivali düzenledi
Yeşilyurt Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla çocuklar için kültürel bir etkinlik olan 3. Çocuk Festivali'ni düzenledi. Festivalde ebru sanatı, geleneksel Türk tiyatrosu ve çeşitli oyunlarla çocuklar eğlendi.
Yeşilyurt Belediyesince kültürel etkinlikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla çocuklara özel sanat ve kültür festivali düzenlendi.
Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen festivalde her yaştan çocuklar için ebru sanatı yapımı, geleneksel Türk tiyatrosu, Hacivat Karagöz gösterimi, çocuk oyunları, kukla gösterisi ve çeşitli etkinliklerle çocuklar gönüllerince eğlendi.
Festivale katılan tüm çocuklara hediyeler verildi.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan