Haberler

Dr. Kenan Kalı Vakfı Malatya'da iki taziye evi yaptıracak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, Dr. Kenan Kalı Vakfı ile Turgut Özal ve Koyunoğlu mahallelerine iki taziye evi yapımı için protokol imzaladı. Belediye Başkanı Geçit, dayanışma kültürünü yaşatan sosyal yatırımlara önem verdiklerini belirtti.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, Dr. Kenan Kalı Vakfı ile iki taziye evi yapımı için protokol imzaladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Turgut Özal Mahallesi ve Koyunoğlu Mahallelerine kazandırılacak iki adet taziye evinin protokolü Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ile Dr. Kenan Kalı Vakfı adına Dr. Gökhan Kalı tarafından imzalandı.

Protokolün ardından konuşan Geçit, dayanışma kültürünü yaşatan sosyal yatırımlara büyük önem verdiklerini, ilçenin farklı bölgelerinde vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal yaşam alanlarını artırmaya devam ettiklerini belirtti.

Vatandaşların yazın sıcak havadan, kışın ise soğuk hava şartlarından ciddi şekilde etkilendiğini aktaran Geçit, şunları kaydetti:

"Hayırsever vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşımları burada büyük önem taşımaktadır. Bizler yer tahsisini gerçekleştiriyoruz, hayırseverlerimiz de belirlenen alanlarda modern taziye evleri inşa ediyorlar. Yapıların tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesi, otopark ve altyapı hizmetleri de belediye ekiplerimiz tarafından yerine getiriliyor. Malatya'nın yakından tanıdığı, sağlık sektöründe önemli yatırımlara imza atan Kalı Ailesi de örnek bir duyarlılık göstererek Turgut Özal ve Koyunoğlu mahallelerimize iki adet taziye evi kazandırma kararı aldı."

Dr. Kenan Kalı Vakfı adına konuşan Dr. Gökhan Kalı ise toplumsal dayanışmayı güçlendirecek bir projeye katkı sunmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, hayır hizmetlerinin toplumun ortak değeri olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi

Polis gözaltına aldığı genç kadınla araçta ilişkiye girerken yakalandı
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Gözaltı kararı sonrası Blok3 lakaplı Hakan Aydın'dan ilk açıklama! İfade vermeye böyle geldi

Gözaltı kararı sonrası ünlü rapçiden ilk sözler! İfadeye böyle geldi
Kamu işçilerine müjde! İlave tediye ödemeleri bayramdan önce hesaplara yatacak

Kamu çalışanlarına müjde! Bayramdan önce hesaplara yatacak