Yeşilova'da Yangın: 2 İnek ve 2 Buzağı Telef Oldu
Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan yangında Muzaffer A'ya ait ahırda görevli jandarma ve itfaiye ekipleri, yangını söndürmesine rağmen yaklaşık 2 bin 500 saman balyası küle döndü ve 2 inek ile 2 buzağı telef oldu.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan yangında 2 inek ve 2 buzağı telef oldu.
İlçeye bağlı Armut köyünde Muzaffer A'ya ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yaklaşık 2 bin 500 saman balyasının küle döndüğü yangında, 2 inek ve 2 buzağı telef oldu.