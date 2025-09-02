Yeşilova'da Yangın: 2 İnek ve 2 Buzağı Telef Oldu

Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan yangında 2 inek ve 2 buzağı telef oldu.

İlçeye bağlı Armut köyünde Muzaffer A'ya ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaklaşık 2 bin 500 saman balyasının küle döndüğü yangında, 2 inek ve 2 buzağı telef oldu.