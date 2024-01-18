Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer'e yardım eli

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine, Yeşilçam oyuncularından Serpil Örümcer'e yardım edileceği öğrenildi.

Yeşilcam oyuncusu Serpil Örümcer, 2 gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğal gaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Serpil Örümcer'in, sosyal medya hesabından paylaştığı yardım talebi videosunun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine, konuyla ilgilenilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.