Yeşilçam'ın Unutulmayan Filmleri 4. Kez Beyoğlu Sineması'nda

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM) tarafından dördüncü kez "Yeşilçam'ın Unutulmayan Filmleri" programı yapılacak.

SESAM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması'nda düzenlenecek programda, 2-6 Haziran tarihlerinde sinemaseverler ağırlanacak.

2 Haziran'da "Maden" ve "Yusuf ile Kenan", 3 Haziran'da "Neredesin Firuze" ve "Uçurtmayı Vurmasınlar", 4 Haziran'da "Aile Şerefi" ve "Zehra", 5 Haziran'da "Kozanoğlu" ve "Öğretmen Kemal", 6 Haziran'da ise "Külkedisi Sindirella" ile "Hakkari'de Bir Mevsim" filmi gösterilecek.

Program kapsamında film yapımcıları, oyuncular ve yönetmenler filmlere ilişkin söyleşi yapacak.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen SESAM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergin Soyarslan, Türk sinema tarihinde iz bırakan yapımları yeniden seyirciyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, amaçlarının sinema tarihini, kültürü, gelenek ve görenekleri yansıtan filmleri yeni nesillere ve sinemaseverlere ulaştırmak olduğunu ifade etti.