Yeşilçam'ın karakter oyuncularından: Altan Günbay

Türk sinemasında 250'den fazla yapımda rol alan başarılı karakter oyuncusu Altan Günbay'ın vefatının üzerinden 12 yıl geçti.

Konya'da 19 Ocak 1931'de dünyaya gelen Günbay, Ankara Gazi Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarını tamamladı.

Bir süre Almanya'da eğitim gören, Ankara Devlet Opera ve Balesinde de çalışan Günbay, 1954'te "Cavalleria Rusticana" operasıyla ilk kez sahneye çıktı.

"Othello", "Lucia", "Carmen" ve "Salome" gibi 20 operada başrol oynayan Günbay, 1969'da İstanbul Devlet Opera ve Balesinin kurulmasıyla İstanbul'a yerleşti."

Günbay, İstanbul'da 30 yıl boyunca sürdürdüğü solist sanatçılığının yanı sıra rejisörlük ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Kötü adam rollerini başarıyla oynadı

Altan Günbay, sinema oyunculuğuna 1964'te "Şehrazat" filmiyle başladı.

Usta yönetmen Memduh Ün'ün, "Altın Çocuk" filminde saçlarını kazıtmasını istemesinin ardından 18 yıl bu imajını koruyan Günbay, kel olmadığı halde saçlarını kazıttığı için bir zamanlar "Türkiye'nin Yul Brynner'ı" olarak tanındı.

Usturaya vurulmuş başı, ince bıyıkları ve karakteristik ifadeleriyle Türk sinemasının önemli karakter oyuncularından Günbay, üstlendiği kötü adam rollerini başarıyla canlandırdı.

Yeşilçam'ın aranan karakter oyuncularından olan sanatçı, 1982'de "Beni Unutma" ve "Seni Kalbime Gömdüm" filmlerinin yapımcılığını üstlendi.

"Çocuklar Duymasın" dizisinde rol aldı"

Usta oyuncu, "Çocuklar Duymasın" dizisinde Haluk'un babası karakterini oynadı.

"Uykusuz Geceler" filminin müziklerini yapan Günbay, "Buğulu Gözler" ve "Bekliyorum" adlı birçok şarkının da bestesine imza attı."

Altan Günbay, 2004 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Partiden İstanbul Bahçeşehir Belediyesi başkan adayı olarak yarıştı.

Çok yönlü sanatçı Günbay, 3 Mart 2014'te 83 yaşında hayatını kaybetti, cenazesi Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Günbay'ın rol aldığı yapımlardan bazıları şöyle:

"Polis", "Önce Canan", "Duvardaki Kan", "Seni Kalbime Gömdüm", "Beni Unutma", "Rezil", "Kanunsuz Sokak", "Kana Kan", "Tatlı Tatlı", "Seferim Var", "Pembe Panter", "Hababam Taburu", "Gördüğün Yerde Vur", "Yankesici", "Yalnız Adam", "Tarzan Korkusuz Adam", "Öldüren Şarkı", "Murtaza", "Makber"