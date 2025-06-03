Yeşilay ve Kızılay İşbirliği İçin Bir Araya Geldi

Yeşilay ve Kızılay İşbirliği İçin Bir Araya Geldi
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Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban'ı ziyaret etti. Ziyarette 'Bağımlılık İçin Sahadayız Projesi' hakkında bilgi verildi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban'ı ziyaret etti.

Güneş, yönetim kurulu üyeleri ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi personelinin de katıldığı ziyarette kurumun çalışmaları ve düzenlenecek etkinlikler ile "Bağımlılık İçin Sahadayız Projesi" hakkında Çoban'a bilgi verdi.

Çoban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalara kurum olarak destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret sonrası Güneş, Çoban'a hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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