Yeşilay ve Kızılay'dan İşbirliği Mesajı
Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut, Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil ile bir araya gelerek işbirliğinin önemine vurgu yaptı. İki kurumun birlikteliğini simgeleyen anlamlı bir an yaşandığını söyleyen Durgut, güçlü işbirliklerinin topluma fayda sağlama açısından önemli olduğunu belirtti.
Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil'i ziyaret etti.
Ziyarette birlikteliğin önemine dikkat çekmek isteyen Durgut ve Tavil, yeleklerini değiştirdi.
Durgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyarette iki kıymetli kurumun birlikteliğini simgeleyen anlamlı bir an yaşandığını söyledi.
Yeleklerini değiştirerek işbirliğinin gücünü ve kardeşliklerini pekiştirdiklerini ifade eden Durgut, "Bu tür güçlü işbirliklerinin, topluma fayda sağlama noktasında önemli bir adım olduğunu vurgulamak istedik. Birlikte daha güçlü ve daha etkili bir yarın için el birliğiyle çalışıyoruz." diye konuştu.