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Yeşilay Tokat'ta Anneler ve Çocuklara Yüz Boyama Etkinliği Düzenledi

Yeşilay Tokat'ta Anneler ve Çocuklara Yüz Boyama Etkinliği Düzenledi
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Yeşilay Tokat Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte annelere ve çocuklara yüz boyama yaparak Yeşilay'ı tanıttı. Şube Başkanı Cihat Zülfüoğulları, sağlıklı nesiller için Yeşilay'ın önemini vurguladı.

Yeşilay görevlileri Tokat'ta anneler ve çocuklara tanıtım yaptılar.

Yeşilay Tokat Şubesi görevlileri, Yeşilay Tokat Şubesi Gençlik ve Kadın Komisyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.

Etkinlikte annelere ve çocuklara yüz boyama yapılarak Yeşilay hakkında bilgi verildi.

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Cihat Zülfüoğulları, yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla yüz boyama etkinliği gerçekleştirdiler. Arkadaşlarımız hem etkinlik yaptılar hem de Yeşilay'ı tanıttılar. Sağlıklı nesiller, sağlıklı gelecek için çocuklarımıza Yeşilay'ın tanıtımı için çalışıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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