Yeşilay Tokat Şubesi Vali Köklü'yü Ziyaret Etti

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş ile yönetim kurulu üyeleri, Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü ziyaret etti.

Ateş, Vali Abdullah Köklü'yü ziyaret ederek, bağımlılıkla mücadele seferberliği hakkında istişarede bulundu.

Vali Köklü, Ateş ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi.

Ateş de Köklü'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.