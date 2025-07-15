Yeşilay Tokat Şubesi Vali Köklü'yü Ziyaret Etti

Yeşilay Tokat Şubesi Vali Köklü'yü Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş ve yönetim kurulu üyeleri, Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele seferberliği hakkında istişarede bulundu.

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş ile yönetim kurulu üyeleri, Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü ziyaret etti.

Ateş, Vali Abdullah Köklü'yü ziyaret ederek, bağımlılıkla mücadele seferberliği hakkında istişarede bulundu.

Vali Köklü, Ateş ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi.

Ateş de Köklü'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor

Silah bırakmaya başlayan PKK'dan çok konuşulacak "Öcalan" şartı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir Ezildi, görkemli düğünün ardından balayı rotasını seçti

Gösterişli düğünün ardından balayı için gittikleri ülke belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.