Haberler

Yeşilay Tokat Şubesi iki ödül kazandı

Yeşilay Tokat Şubesi iki ödül kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Tokat Şubesi, İstanbul'da düzenlenen Yeşilay Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'nde 'Ayın En Yüksek Tiraj Katkısı Ödülü' ve '2025 Yılında En Çok Ziyaret Gerçekleştiren Şube' ödüllerine layık görüldü.

Yeşilay Tokat Şubesinin, Yeşilay Genel Merkezi tarafından İstanbul'da düzenlenen Yeşilay Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'nde 2 ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Yeşilay Tokat Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, YEDAM uzman ekibi, şube sorumlusu ve Genç Yeşilay Kulübü Başkanı ile Yeşilay Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne katıldı.

Zirvede 2025 Yılı Bağımsızlık Seferberliği çalışmaları çerçevesinde, "Ayın En Yüksek Tiraj Katkısı Ödülü (Eylül 2025)" ile "2025 Yılında En Çok Ziyaret Gerçekleştiren Şube" ödülleri, Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ateş'e verildi.

Yeşilay Tokat Şubesinin 2026 Bağımsızlık Yılı hedefleri doğrultusunda il genelinde önleyici, bilinçlendirici ve farkındalık temelli çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köye taşınanlara 1 milyon lira veriyorlar

Bu köye taşınanlara 1 milyon TL veriyorlar! Çocuk varsa daha da fazla
Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar

Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Bu köye taşınanlara 1 milyon lira veriyorlar

Bu köye taşınanlara 1 milyon TL veriyorlar! Çocuk varsa daha da fazla
Okan Buruk eski eşiyle Paris'te tatilde

Eski eşiyle birlikte Paris'te
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var

4 ilde yeni operasyon! İş adamları, ünlü dansöz ve model gözaltında