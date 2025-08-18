Yeşilay Tokat Şube Başkanı'ndan Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne Ziyaret
Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan'ı ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele seferberliği hakkında istişarede bulundu ve destekleri için teşekkür etti.
Ateş, "Bağımlılıkla mücadele alanında gerçekleştiğimiz çalışmalarımızda desteklerinden ötürü Sayın Müdürümüze şükranlarımızı sunarız." dedi.
Ziyarete, Şube Sorumlusu Nurper Abay da katıldı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel