Yeşilay Tokat Şube Başkanı'ndan Bağımlılıkla Mücadele Temasıyla Ziyaretler
Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, Tokat Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele seferberliği hakkında istişarelerde bulundu ve destekleri için teşekkür etti.
Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş ile yönetim kurulu üyeleri, Tokat Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Ateş, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu ziyaret ederek, bağımlılıkla mücadele seferberliği hakkında istişarede bulundu.
Ateş, "Bağımlılıkla mücadele alanında gerçekleştiğimiz çalışmalarımızda desteklerinden ötürü Sayın Başkanımıza şükranlarımızı sunarız." dedi.
Ateş, daha sonra AK Parti İl Başkanı Adem Dizer'e ziyarette bulunarak, çalışmalarına verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel