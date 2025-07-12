Yeşilay Tokat Şube Başkanı'ndan Bağımlılıkla Mücadele Temasıyla Ziyaretler

Yeşilay Tokat Şube Başkanı'ndan Bağımlılıkla Mücadele Temasıyla Ziyaretler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, Tokat Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele seferberliği hakkında istişarelerde bulundu ve destekleri için teşekkür etti.

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş ile yönetim kurulu üyeleri, Tokat Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ateş, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu ziyaret ederek, bağımlılıkla mücadele seferberliği hakkında istişarede bulundu.

Ateş, "Bağımlılıkla mücadele alanında gerçekleştiğimiz çalışmalarımızda desteklerinden ötürü Sayın Başkanımıza şükranlarımızı sunarız." dedi.

Ateş, daha sonra AK Parti İl Başkanı Adem Dizer'e ziyarette bulunarak, çalışmalarına verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Melek Baykal Bodrum'da isyan etti: Deniz idrar rengine dönmüş!

Ünlü oyuncu Bodrum'da çıldırdı: Deniz idrar rengine dönmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.