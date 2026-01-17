Yeşilay Sultangazi Şubesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı düzenledi

? Yeşilay Sultangazi Şubesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bölgede görev yapan basın mensuplarının katılımıyla program düzenledi.

Sultangazi'de bir restoranda düzenlenen programa, Yeşilay Sultangazi Şube Başkanı Erol Ergin, şube başkan yardımcıları, personel ve basın mensupları katıldı.

Programda, Yeşilay'ın kuruluşundan bugüne yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı, ardından 2025 yılı faaliyet raporu ve 2026 hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Şube Başkanı Ergin, programda yaptığı konuşmada, gazetecilerin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına kritik bir görev üstlendiğini belirterek, ?şunları söyledi:

"Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadeleyi sadece bir kurum görevi değil, çocuklarımızın ve ailelerimizin geleceğine sahip çıkma sorumluluğu olarak görüyoruz. Bir gencimizin hayatına dokunmak, bir annenin feryadını dindirmek, ülkemizin yarınlarını korumak demektir. Ne yazık ki sanal kumar, dijital bağımlılıklar ve madde kullanımı artık devletimizin bir beka problemi haline gelmiştir. 2026 yılını ilçemizde 'Bağımsızlık Yılı' ilan ediyoruz. Bu yolda siz kıymetli basın mensuplarımızın desteği, daha fazla aileye ulaşabilmemiz adına hayati önem taşıyor."

Toplantıda 2025 yılında gerçekleştirilen çalışmaların verileri paylaşıldı

Toplantıda ayrıca, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen çalışmaların verileri de paylaşıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalarda, bağımlılıkla mücadele kapsamında 107 eczane ve 105 esnafın ziyaret edilerek, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetlerinin anlatıldığı, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) programı kapsamında okullar, camiler, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarında binlerce kişiye farkındalık eğitimi verildiği ve sadece üniversitelerde 445 gence ulaşıldığı aktarıldı.

Ayrıca, ilçedeki 4-6 yaş Kur'an kurslarında 600 öğrenciye teknoloji bağımlılığı eğitimi verilirken, "Benim Kulübüm Yeşilay" projesiyle ilkokul ve ortaokul düzeyinde binlerce öğrenciye sağlıklı yaşam bilinci aşılandığı, Kaymakamlık, Belediye, İlçe Müftülüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak "Bağımlılıkla Mücadele Kurulu" toplantıları düzenlendiği belirtildi.

YEDAM çalışmaları hakkında da bilgi verilen toplantıda, 115 danışma hattı üzerinden alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı tamamen ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı psikososyal destek verildiği kaydedildi.

?Program, Ergin'in gazetecilerin sorularını yanıtlaması ve 2026 yol haritası üzerine yapılan istişarelerin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.