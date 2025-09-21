Yeşilay Şırnak, Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Eğitimi Verdi

Yeşilay Şırnak Şubesi tarafından Silopi ilçesinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Yeşilay Şırnak Şubesi, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanlarıyla İl Özel İdare Habur Tır Parkı personeline bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi verdi.

Yeşilay Şırnak Şube Başkanı Mahsum Çağın, bağımlılıkla mücadelenin toplumun her kesiminde sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Çağın, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda kurum personellerimize, vatandaşlarımıza, öğrencilerimize ve toplumun her kesimine bağımlılıkla mücadele eğitimleri veriyoruz. Amacımız halkımızı bilinçlendirmek ve boş vakitlerin kötü alışkanlıklarla değil, sosyal aktivitelerle doldurulmasını sağlamak. Anaokulundan üniversiteye kadar her yaş grubuna eğitimlerimiz devam ediyor."

Eğitimin ardından Habur Tır Parkı sahasında şoförlere broşür dağıtıldı.

Tır şoförlerine Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verilerek bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekildi.