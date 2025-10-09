Haberler

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nü Ziyaret Etti

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nü Ziyaret Etti
Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Başkanı İsmail Güneş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatih Yılmaz'ı ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı nesiller yetiştirme konusunda ortak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Başkanı İsmail Güneş ve yönetim kurulu üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Yeşilayın çalışmaları hakkında bilgi verildi, sağlıklı nesillerin yetişmesi ve bağımlılıkla mücadele alanında ortak çalışmalar yürütülmesi noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Başkanı İsmail Güneş, bağımlılıkla mücadeleye olan desteklerinden dolayı Yılmaz'a teşekkür etti.

Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
