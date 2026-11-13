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Yeşilay Şanlıurfa Kadın Komisyonu bağımlılıkla mücadele için Haliliye'de buluştu

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Yeşilay Şanlıurfa Kadın Komisyonu bağımlılıkla mücadele için Haliliye'de buluştu
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Yeşilay Şanlıurfa Kadın Komisyonu Haliliye Belediyesinin kahvaltısında bağımlılıkla mücadele için buluştu. Programa Vali Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak katıldı; Şube Başkanı Aziz Çiftçi, desteklerinden dolayı Şıldak ile Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına yönelik farkındalık ve dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Haliliye Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Vali Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak, il protokol üyelerinin eşleri ve Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri katıldı.

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, programın düzenlenmesine katkı sunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile desteklerinden dolayı Vali Hasan Şıldak'a teşekkür etti.

Bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin desteğinin önemli olduğunu belirten Çiftçi, kadınların ve gönüllülerin katkısıyla farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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