Yeşilay Samsun Şubesi'nden HSK Üyesi ve JSGA Dekanı'na Ziyaret

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Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, HSK üyesi Cengiz Aydemir ve JSGA Dekanı Osman Köse'yi ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele projeleri ve gençlere yönelik farkındalık programları hakkında bilgi verdi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ve Yönetim Kurulu üyeleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Cengiz Aydemir ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Dekanı Osman Köse'yi ziyaret etti.

Ziyaretlerde Güneş, Samsun'da Yeşilay tarafından yürütülen çalışmalar, bağımlılıkla mücadele projeleri ve gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, gençlere yönelik farkındalık programları, eğitim alanındaki iş birlikleri gibi konular da ele alındı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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