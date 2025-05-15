Yeşilay, Pamukkale Üniversitesi Bahar Şenlikleri'nde Bağımlılıklara Dikkat Çekti

Yeşilay, Pamukkale Üniversitesi Bahar Şenlikleri'nde Bağımlılıklara Dikkat Çekti
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Yeşilay Denizli Şubesi, Pamukkale Üniversitesi Bahar Şenlikleri'nde açtığı stant ile öğrenci ve akademisyenleri bağımlılıklara karşı bilgilendirirken, sosyal etkinliklerde farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Yeşilay Denizli Şubesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bahar Şenlikleri'nde açtığı stantta öğrenci ve akademisyenleri bağımlılıklara karşı bilgilendirdi.

Yeşilay Denizli Şube Başkanı Hakan Şirin, AA muhabirine bahar şenliklerine her sene katılım sağladıklarını söyledi.

Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) tanıttıklarını aktaran Şirin, bu tür sosyal etkinliklerde aktif ve canlı olarak bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör de Yeşilay'ın standını ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı, öğrencilere broşür dağıttı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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