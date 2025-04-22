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Yeşilay Osmaniye 23 Nisan Etkinlikleri Düzenledi

Yeşilay Osmaniye 23 Nisan Etkinlikleri Düzenledi
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Yeşilay Osmaniye Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde eğlenceli bir program düzenledi. Eğlence parkında 70 öğrenci bir araya geldi ve etkinlik sonunda çocuklar uçurtma hediyesi aldı.

Yeşilay Osmaniye Şubesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Kent merkezinde bulunan bir eğlence ve oyun parkında düzenlenen etkinliğe farklı okullardan 70 öğrenci katıldı.

Çocuklar, parktaki oyuncaklara binerek eğlenceli vakit geçirdi.

Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil, AA muhabirine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklarla bir arada olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Etkinlik sonunda çocuklara uçurtma hediye edildi.

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Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
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