Yeşilay Of Temsilciliği Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

Yeşilay Of Temsilciliği Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda düzenlenen toplantıda, Yeşilay Of Temsilciliği'nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı planlamaları görüşüldü. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, bağımlılık sorununa dikkat çekti.

Yeşilay Of Temsilciliği Planlama ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürü Canan Çolak Seymen, Yeşilay Of Temsilciliği yetkilileri ile okullardaki Yeşilay temsilcisi öğretmenler katıldı.

Kabahasanoğlu, bağımlılığın her geçen gün yaygınlaştığı dünyada Yeşilay'ın çalışmalarını çok önemsediklerini vurguladı.

Toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilçedeki okullarda yapılacak çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
