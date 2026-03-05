Yeşilay Mardin Şube Başkanı Akdağ kentteki faaliyetlerini anlattı

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ, kentte yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Akdağ, Mardin Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) Yeşilay Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşam bilinci ve bağımlılıkla mücadele konusunda toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye sürdürdüklerini söyledi.

Vatandaşları her türlü bağımlılıktan korumak amacıyla farkındalık faaliyetlerini her alanda yürüttüklerini kaydeden Akdağ, bir yandan bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını bir yandan da bağımlılıkla çok önemli mücadele ettiklerini ifade etti.

Tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı Yeşilay olarak vatandaşlara destek olmak için dur durak bilmeden çalıştıklarını aktaran Akdağ, özellikle git gide bir artış gözlenen kumar bağımlılığının toplum ve aileye en fazla zarar veren bağımlığın başında geldiğini vurguladı.

Aynı zamanda internet bağımlılığın da çok ciddi olumsuzluklarının bulunduğunu altını çizen Akdağ, şunları kaydetti:

"Mecliste bunlarla ilgili yasal düzenlemelerin hızlı bir şekilde hayata geçmesini istiyoruz ve destekliyoruz. Amacımız Çocuklardan tutun yaşlılara kadar sağlıklı nesil sağlıklı gelecek. Her bağımlılık türünün yanına sağlıklı beslenmeyi, sağlıklı yaşamı da dahil ediyoruz. Bugün birey sağlıklı değilse, birey problemli ise bu aileye yansır. Yine sağlıklı bir aile değil ise toplumu ve ülkenin tamamını olumsuz bir şekilde etkiler maalesef. Bu yılki mottomuz 'Sen de Yeşilaycısın'. Yani 86 milyonun tamamının Yeşilaycı olması."

Akdağ, bağımlılıkla mücadele konusunda kendilerine destek veren Vali Tuncay Akkoyun'a da teşekkür etti.

YEDAM Halkla İlişkiler Uzmanı Lokman Günlüoğlu da merkezde 2021'den beri alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığı konusunda problem yaşayanlara ve ailelerine hizmet sunduklarını bu süre içerisinde 3 bin 347 görüşme gerçekleştirdikleri aktardı.