Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Finale Ulaştı

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Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Türkiye finali 81 ilden 8 bin 124 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden öğrenciler Türkiye şampiyonu oldu. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadeledeki kararlılıklarını vurguladı.

Yeşilay tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Türkiye finali yapıldı.

Katılımcı sayısı ve kapsamı bakımından Türkiye'nin en büyük münazara organizasyonu olan turnuvaya 81 ilden 8 bin 124 öğrenci başvuru yaptı. Çeşitli illerdeki mücadelelerde kazananların belirlenmesinin ardından 2'şer kişiden oluşan 4 takım finale katılmaya hak kazandı.

Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen finalde, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Salih Şenel ve Ahmet Yasin Cansever, 2025 yılı Türkiye şampiyonu oldu.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, programda yaptığı konuşmada, toplumun başına gelebilecek en kötü şeyin, geleceğinin bağımlılıkla esaret altına alınması olduğunu söyledi.

Dinç, Yeşilay olarak 105 yıldır gece-gündüz demeden sürdürdükleri bir mücadeleleri olduğunu belirterek, "Mücadelemizi başarıya ulaştırmak için her türlü imkanı, yolu, sebebi değerlendirmeye çalışıyoruz. 105 yıldan beri devam eden önleme çalışmalarımız var. Anaokulundan üniversiteye kadar Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında çocuklarımızı, gençlerimizi korumak, kollamak, bilinçlendirmek, farkındalıklarını arttırmak, güçlendirmek noktasında çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

105 Yeşilay Danışmanlık Merkezinde ücretsiz ve gizlilik esaslı psikoterapi ile sosyal hizmet desteği verildiğini anlatan Dinç, şöyle devam etti:

"Bazı ülkeler için tren kaçmış olabilir. Bazı ülkeler için mücadele etmek imkansız hale gelmiş ve önleme yeterli olmayabilir. Zarar azaltmaya gitmek zorunda kalabilirler. Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak çalıştığımız 5 bağımlılıkta, dünyada en ileri 10 ülkeden biri olmamanın verdiği güven ve insanımızın bağımsızlığına olan düşkünlüğünün bilinciyle şunu söyleyebilirim, biz henüz geç kalmış değiliz."

Dinç, münazara yarışmasına ilişkin de "Bu sene Türkiye'nin her yerinden katılan 4 bin 62 takımdan 8 bin 124 öğrenci yarıştı. Münazara yarışması Yeşilay'ın bir geleneği. 1955'te başlamış, hala devam ediyoruz." dedi.

Bağımlılıklarla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen turnuvanın finaline, Yeşilay yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri ve eğitim camiasından davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
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