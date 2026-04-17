Yeşilay, çalışanlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

Yeşilay Konya Şubesi, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanlara tütün, alkol ve dijital bağımlılık konularında eğitim ve danışmanlık veriyor. Bu programlar ile bireylerin yanı sıra, çalışanların aileleri ve sosyal çevreleri de hedef alınıyor.

Yeşilay Konya Şubesi, fabrikada başlattığı eğitim ve danışmanlık programlarıyla çalışanları tütün, alkol ve dijital bağımlılık gibi risklere karşı bilinçlendiriyor.

Yeşilay Konya Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir firma çalışanlarına yönelik eğitim ve danışmanlık programı düzenlendi.

İş yerinde çalışanlara tütün, alkol, madde, kumar ve dijital bağımlılık konularında farkındalık eğitimleri verildi.

Yeşilay Konya Şube Başkanı Yağmur Küçükbezirci, yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadelenin sadece bireysel değil, aynı zamanda kurumsal ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Küçükbezirci, sanayi sektörüyle kurulan bu ortaklıkların uzun vadede daha sağlıklı ve üretken bir toplumun inşasına katkı sunacağını aktardı.

İş birliklerinin etki alanının sadece çalışanlarla sınırlı kalmadığı, çalışanların ailelerini ve sosyal çevrelerini de kapsadığı vurgulandı. Bu doğrultuda, profesyonel desteğe ihtiyaç duyan bireylerin Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM-115) hizmetlerine yönlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu

Gülistan Doku olayını aydınlatacak gelişme: İtirafçı olmayı kabul etti
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı

Asker bile engel olamadı! Anne "Katilsiniz" diye feryat edip fenalaştı
Bedelli askerlik, sigortalar, KDV istisnası! Kritik düzenlemeler Resmi Gazete'de

Bedelli askerlik, sigortalar, KDV! Yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Saldırganın 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı

Asker bile engel olamadı! Anne "Katilsiniz" diye feryat edip fenalaştı
Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış

Öğrencilerine gerçekten siper olmuş! Saldırıda kan donduran detay
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir

Nevzat'a verilen ceza sonrası adliyenin önünde böyle haykırdı