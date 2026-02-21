Yeşilay ile Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği, İstanbul'da iftar programı düzenledi

Yeşilay ile Koruyucu Aile ve Çocuk Derneğince, İstanbul'da iftar programı gerçekleştirildi.

Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen iftar programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, devlet ve sivil toplum işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Koruyucu aile sisteminin güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Yenigün, ramazanın bereketini çocuklarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yenigün, "Bakanlığımız tarafından çocuk hizmetlerinde temel ilkemiz çocuğun üstün yararı. Çocuk hakları doğrultusunda aile odaklı çalışmalarımızın merkezinden birinde de koruyucu ailelerimiz var." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü de Koruyucu Aile ve Çocuk Derneğinin ilk kuruluşundan bu yana sürdürdüğü çalışmaları takdirle karşıladıklarını, buraya desteklerinin süreceğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakan Danışmanı Erol Erdoğan ise merhamet medeniyetinin bugünkü en canlı karşılıklarından birinin koruyucu ailelik olduğunu vurguladı.

Erdoğan, modernleşen zamanda aile bağlarıyla ilgili farklı yorumların yapılabildiğini belirterek, "Çocuk meselesinin biraz daha ehem meseleler arasına girdiğini görüyoruz. Hem iyi bir çocukluk hem bu çocukluğun oluşturacağı iyi bir toplum için bir dernek kurmak, bir araya gelmek alkışlanacak, tebrik edilecek bir çalışma." diye konuştu.

Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği Başkanı Demet Tezcan da koruyucu aileliğin bir çocuğa yalnızca bir kapı açmak değil, ona güven, umut ve gelecek sunmak anlamına geldiğini söyledi.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, kamu temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

Şehit Polis Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptığı program, iftarın ardından sofra duasıyla sona erdi.