Yeşilay Hatay Şubesi'nden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'ne Ziyaret
Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını görüşmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım'ı ziyaret etti.
Kuyubaşıoğlu, ziyarette, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Yıldırım'a bilgi verdi.
Yıldırım da Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.