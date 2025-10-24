Yeşilay Hatay Şubesi'nden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'ne Ziyaret

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım'ı ziyaret etti.

Kuyubaşıoğlu, ziyarette, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Yıldırım'a bilgi verdi.

Yıldırım da Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.