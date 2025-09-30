Yeşilay Hatay Şubesi, Büyükşehir Belediye Başkanı ile Bağımlılıkla Mücadele İçin Bir Araya Geldi
Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele konusundaki çalışmalarını paylaştı. İki taraf, bu alanda yapılabilecek ortak projeleri değerlendirdi.
Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti.
Kuyubaşıoğlu, ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Öntürk'e bilgi verdi.
Öntürk de Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel