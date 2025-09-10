Haberler

Yeşilay Hatay Şube Başkanı Kuyubaşıoğlu'ndan Muhtarlar Daire Başkanlığına Ziyaret

Güncelleme:
Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Muhtarlar Daire Başkanlığına atanan İlhami Sönmez'i ziyaret ederek bağımlılıkla mücadelede ortak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanlığına atanan İlhami Sönmez'i ziyaret etti.

Kuyubaşıoğlu, ziyarette Sönmez'e görevinde başarılar dileyerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette ayrıca bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Kuyubaşıoğlu'na, ziyarette yönetim kurulu üyesi Mustafa Öztürk'te eşlik etti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
