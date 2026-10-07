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Yeşilay Hatay Şube Başkanı Bilgin, Antakya Kaymakamı Akdaş'a bağımlılık bilgisi verdi

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Yeşilay Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin, Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş'ı ziyaret etti. Ziyarette Bilgin, Akdaş'a bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi; Akdaş da Yeşilay Hatay Şubesine başarılar diledi; ortak çalışmalar değerlendirildi.

Yeşilay Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin, Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş'ı ziyaret etti.

Bilgin, ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Akdaş'a bilgi verdi.

Akdaş da Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA
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