Sinop'ta Yeşilay Haftası etkinliklerle kutlanıyor

Güncelleme:
Sinop'ta 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler için Hacivat-Karagöz gölge oyunu, müzik eşliğinde yüz ve parmak boyama aktiviteleri yapıldı. 400 öğrenci katıldı.

Sinop'ta 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Yeşilay Sinop Şubesi tarafından öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gerze Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen program, "Teknolojinin Bilinçli Kullanımı" konulu Hacivat-Karagöz gölge oyunun sahnelenmesiyle başladı.

Ardından Yeşilay gönüllülerinin katılımıyla müzik eşliğinde yüz ve parmak boyama etkinlikleri yapıldı.

400 öğrencinin katılım sağladığı etkinlik, Yeşilay tablosunun yapımı ile sona erdi.

Etkinlikte ayrıca gönüllülerce öğrencilere Yeşilay ve bağımlılıklarla ilgili bilgi aktarıldı.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci
