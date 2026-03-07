Haberler

Şanlıurfa'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere bisiklet verildi

Şanlıurfa'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere bisiklet verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından düzenlenen sınavda başarılı olan 10 öğrenciye bisiklet hediye edildi. Etkinlik, 'Sağlıklı seçimler sağlıklı hayat' projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen sınavda dereceye giren 10 öğrenciye bisiklet verildi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Rabve Vakfı'nın sponsorluğunda düzenlenen "Sağlıklı seçimler sağlıklı hayat" projesi kapsamında 30 lisedeki 5 bin 500 öğrencinin katılımıyla düzenlenen sınavda dereceye giren 10 öğrenciye düzenlenen törenle bisikletleri dağıtıldı.

Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende Vali Hasan Şıldak ile İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, sınava katılımlarından dolayı tüm öğrencilere teşekkür ederek, dereceye giren öğrencileri kutladı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
5. kattan balıklama atladı! Korkunç olay kamerada

5. kattan balıklama atladı! Korkunç anlar kamerada
Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak

Çin'den yükselen bomba yorum: Kazandığı savaş yok, bunu da kaybedecek