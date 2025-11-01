Haberler

Yeşilay Gönüllüleri, Öğrencilere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verdi

Yeşilay Gönüllüleri, Öğrencilere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Erzurum Şubesi gönüllüleri, Pazaryolu ilçesinde çeşitli okullarda öğrencilerle bir araya gelerek bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık çalışmaları düzenledi. Eğitimlerin ardından öğrenciler için konser de verildi.

Yeşilay Erzurum Şubesi gönüllüleri, Pazaryolu ilçesinde ilk, orta ve lise öğrencileri ile bir araya gelerek farkındalık çalışması yaptı.

Pazaryolu Kaymakamlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkıları ile düzenlenen programlarda, Yeşilay gönüllüleri, Şafak Sezgin İlkokulu, 75. yıl Yatılı Bölge Ortaokulu, Hafız Mehmet Efendi İmam Hatip Ortaokulu ve Hasan Basri Demirbağ Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

Öğrencilere "Benim kulübüm Yeşilay" adı altında eğitimler veren gönüllüler, bağımlılıkla mücadelenin önemini ve Yeşilay'ın faaliyetlerini anlattı.

Eğitim çalışmalarının ardından Yeşilay gönüllülerinden oluşan müzik grubu, öğrencilere konser verildi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları

İki ilin milli eğitim müdürü görevden alındı
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı

Bitişikteki apartman yıkılınca Behiye teyze böyle kaldı!
Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor

Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor
AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog

AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Sındırgı beşik gibi! Güne korkutan depremle uyandılar

İlçede deprem fırtınası! Güne korkutan sarsıntı ile uyandılar
Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek! 3 gün sonra hava tersine dönüyor

Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek! Bu tarihe dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.