Yeşilay Gönüllüleri, Öğrencilere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verdi

Yeşilay Erzurum Şubesi gönüllüleri, Pazaryolu ilçesinde ilk, orta ve lise öğrencileri ile bir araya gelerek farkındalık çalışması yaptı.

Pazaryolu Kaymakamlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkıları ile düzenlenen programlarda, Yeşilay gönüllüleri, Şafak Sezgin İlkokulu, 75. yıl Yatılı Bölge Ortaokulu, Hafız Mehmet Efendi İmam Hatip Ortaokulu ve Hasan Basri Demirbağ Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

Öğrencilere "Benim kulübüm Yeşilay" adı altında eğitimler veren gönüllüler, bağımlılıkla mücadelenin önemini ve Yeşilay'ın faaliyetlerini anlattı.

Eğitim çalışmalarının ardından Yeşilay gönüllülerinden oluşan müzik grubu, öğrencilere konser verildi.