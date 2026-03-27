Aydın'da Yeşilay gönüllüleri Afrodisias Antik Kenti'ni gezdi
Aydın'da Yeşilay gönüllüleri, Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti'ni gezerek bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Etkinlik, gençlerin kültürel mirasla buluşmasını ve sosyal farkındalıklarını artırmayı amaçladı.
Yeşilay Aydın İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Sencer Gündüz ve İl Gençlik Komisyon Başkanı Aslıhan Kızıltaş'ın öncülüğünde Afrodisias Antik Kenti'ne gezi düzenlendi.
Gündüz, gezi esnasında Yeşilay'ın faaliyetleri ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında katılımcılara bilgilendirdi.
Etkinlik kapsamında, Yeşilay gönüllüsü gençlerin hem kültürel mirasla buluşması hem de sosyal farkındalıklarının artırılması amaçlandı.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun