Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Büke Mersin Şubesini Ziyaret Etti

Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Büke Mersin Şubesini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke, Mersin Şube Başkanlığını ziyaret ederek Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) sunulan psikososyal destek süreçlerini inceledi.

Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke ve beraberindekiler, Yeşilay Mersin Şube Başkanlığını ziyaret etti.

Büke, Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) ziyarette bulundu.

Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan'dan yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi alan Büke, danışanlara sunulan psikososyal destek süreçlerini inceledi.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.