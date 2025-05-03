Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Büke Mersin Şubesini Ziyaret Etti
Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke, Mersin Şube Başkanlığını ziyaret ederek Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) sunulan psikososyal destek süreçlerini inceledi.
Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke ve beraberindekiler, Yeşilay Mersin Şube Başkanlığını ziyaret etti.
Büke, Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) ziyarette bulundu.
Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan'dan yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi alan Büke, danışanlara sunulan psikososyal destek süreçlerini inceledi.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel