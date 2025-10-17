Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç Tokat'ta Farkındalık Çalışmalarını Değerlendirdi

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Tokat Şubesini ziyaret etti.

Yeşilay Tokat Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Dinç, bağımsızlık seferberliği kapsamında yönetim kurulu üyeleri, spor kulübü yönetimi, şube kadın ve gençlik komisyonu ve genç Yeşilay gönüllüleri ile il ve ilçelerdeki farkındalık çalışmaları hakkında istişare etti.

Dinç, özveriyle çalışan tüm üyelere ve gönüllülere teşekkür etti.