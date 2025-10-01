Haberler

Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da gerçekleşen 'En İyi Narkotik Polisi Anne, Kahta Modeli' konferansında konuşan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, şehirlerin ruhu olması gerektiğini belirterek bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekti. Dinç, toplumun bu mücadeleye destek vermesi çağrısında bulundu.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Şehirler sadece taşla, betonla kurulmaz, bir de ruhu olmalı. Bu ruhun temelinde bağımsızlık ve özgürlük yer almalı. Biz Yeşilay olarak devlet ve yerel yöneticilerimizle birlikte bağımlılıkla mücadeleyi bu ruhun en önemli parçası görüyoruz." dedi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Kahtalı Mıçe Konferans Salonu'nda düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne, Kahta Modeli" konferansına katılan Dinç, burada yaptığı konuşmada, çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik birçok etkinliğin başarıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Deprem sonrası Adıyaman'da hem maddi hem de manevi yönden yeniden imar süreci yaşandığını belirten Dinç, şöyle konuştu:

"Depremde çok sayıda binamızı kaybettik, sevdiklerimize veda etmek zorunda kaldık. Büyük bir acı yaşadık. 2 yıldır şehir yeniden kuruluyor. Şehirler sadece taşla, betonla kurulmaz, bir de ruhu olmalı. Bu ruhun temelinde bağımsızlık ve özgürlük yer almalı. Biz Yeşilay olarak devlet ve yerel yöneticilerimizle birlikte bağımlılıkla mücadeleyi bu ruhun en önemli parçası görüyoruz."

"Onlara el verin"

Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin (YEDAM) uzun süredir Adıyaman'da bağımlılara ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı psikoterapi ile sosyal hizmet desteği verdiğine işaret etti.

Katılımcılardan, çevrelerinde bağımlılıkla mücadele edenleri yalnız bırakmamalarını isteyen Dinç, "Onlara el verin, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimize yönlendirin. Adıyaman'da olduğu gibi Kahta'da da ücretsiz ve gizlilik esaslı hizmetlerimiz olacak. Biz hazırız, yeter ki toplum da bu mücadeleye sahip çıksın." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Bakanlar, genel başkanlar ve vekiller sorularımızı yanıtlıyor

Bakanlar, genel başkanlar ve vekiller sorularımızı yanıtlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı

Beşik gibi sallanan ilimiz diken üstünde! Ölü faylar uyandı
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Güllü'nün camdan düşüşünün ardından yaşananlar kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.