Üye Girişi
Haberler

Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Afyonkarahisar'da eğitimcilerle bir araya gelerek bağımlılıkla mücadelede yapılacak çalışmalar ve önleme stratejileri hakkında bilgi verdi. Her yıl 10 milyon öğrenciye ulaştıklarını belirtti.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Afyonkarahisar'da okul müdürleri, idareciler ve eğitimcilerle bir araya geldi.

Dinç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede dikkat edilmesi gereken konular ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yeşilay'ın alkol, uyuşturucu, sigara, kumar ve internet bağımlılığı gibi farklı bağımlılık türleriyle mücadele ettiğini aktaran Dinç, şunları kaydetti:

"Bu konuda bizlerin en büyük yardımcısı Milli Eğitim Bakanlığımız. İllerde ise okul müdürlerimiz ve eğitimcilerimiz. Dünya çapında yüz akı olacak projeleri sizlerle birlikte yürütüyoruz. Bu projelerden birisi Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim programıdır. Önleme anlamında yapılan çalışmalar çok çok önemli. Bağımlılık ortaya çıktığında bunun mücadelesi çok zor ve uzun. Önleme çalışması ile çocuklarımızı daha yolun başında korumuş oluruz."

-"Sizlerin sayesinde her yıl 10 milyon öğrenciye ulaşıyoruz"

Dinç, bağımlılık endüstrisinin gece gündüz çocuklar ve gençlerin bağımlı olması için büyük uğraş verdiğine dikkati çekti.

Bağımlılıkta ilk hedefin, çocuklar ve gençler olduğunu vurgulayan Dinç, "Uyuşturucuya bulaştıktan sonra durumun vahameti ortaya çıkıyor. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey bağımlılık. Zihinsel, fiziksel, psikolojik, yetenek kabiliyeti olmak üzere pek çok alanda zarar veriyor. En kritik çalışmalarımız, önleme çalışmaları. Sizlerin sayesinde her yıl 10 milyon öğrenciye ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sınır ötesi operasyon' açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar

Erdoğan'dan sonra bir sinyal de Çelik'ten: Talimat verildiği anda başlar

 Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız çocuğu, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 Üç günde, dördüncü 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok

Üç günde aynı saatte aynı paylaşım! MHP'den hala açıklama yok
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır

Bakan Yumaklı'dan dikkat çeken "Köfteci Yusuf" çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Türkiye-Galler maçı nerede, hangi şehirde, hangi statta oynanacak? Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Zenit maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Zenit maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! FB Zenit maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fenerbahçe Zenit CANLI izle! Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı nerden izlenir? TRT 1 canlı izle! FENERBAHÇE ZENİT MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki CANLI maç izle! (FENERBAHÇE ZENİT) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Kasım Fenerbahçe Zenit maçı nereden izlenir? Güney Kıbrıs Litvanya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Güney Kıbrıs Litvanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Zenit hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.