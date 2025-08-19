Yeşilay Elçileri Projesi ile Bağımlılıkla Mücadele
Batman'da Yeşilay Elçileri Projesi kapsamında esnafa bağımlılıkla mücadele ve 115 YEDAM Danışma Hattı hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı. Yeşilay Batman Şubesi Koordinatörü Özge Kızar, vatandaşlara bağımlılık türleri hakkında bilgi vererek, broşürler dağıttıklarını açıkladı.
Batman'da, "Yeşilay Elçileri Projesi" kapsamında esnafa bağımlılıkla mücadele ve "115 YEDAM Danışma Hattı" hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.
Gültepe Mahallesi'nde yapılan esnafı ziyaretinde bağımlılıkla mücadele kapsamında broşür dağıtıldı, 115 YEDAM Danışma Hattı hakkında bilgilendirme yapıldı.
Yeşilay Batman Şubesi Koordinatörü Özge Kızar, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede vatandaşlara her türlü desteği sağladığını söyledi.
Yapmış oldukları ziyarette vatandaşlara bilgilendirme yaptıklarını anlatan Kızar, "Uyuşturucu, tütün ve teknoloji bağımlılıklarını anlatıyoruz. Yeşilay broşürlerini dağıtıyoruz. Bilgilendirme çalışmalarımız aralıksız sürecek." dedi.