Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yeşilay Elazığ Şubesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenledi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Tevfik Ozan Kongre ve Fuar Merkezi'nde ilgili kurumların işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte stant açan şube, katılımcılarla bir araya geldi.

Yeşilay tarafından düzenlenen kum sanatı çalışmasında katılımcılardan geleceğe iz bırakmaları istendi.

Kum sanatı aracılığıyla duygu ve düşüncelerini ifade eden katılımcılar, kadına yönelik şiddete karşı dayanışma ve toplumsal farkındalık mesajı verdi.

Etkinlikte, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası işbirliğinin ve ortak hareket etmenin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA