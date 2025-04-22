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Yeşilay Edirne Şubesi Tiyatroseverlere Uyuşturucuyla Mücadeleyi Anlattı

Yeşilay Edirne Şubesi Tiyatroseverlere Uyuşturucuyla Mücadeleyi Anlattı
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Yeşilay Edirne Şubesi, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Yarınlara Geç Kalmadan' adlı tiyatro gösterisiyle uyuşturucuyla mücadelenin önemini vurguladı. Etkinlikte stant açan Yeşilay, tiyatro izleyicilerine broşürler dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Yeşilay Edirne Şubesi tiyatroseverleri bilgilendirdi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde polislerin uyuşturucuyla mücadeleyi anlattığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu izlenime sunuldu.

Yeşilay da bu kapsamda stant açarak, tiyatroseverleri ve öğrencileri bilgilendirdi, broşürler dağıttı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Gündüz de standı ziyaret ederek Yeşilay ekibini tebrik etti.

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Seçkin de çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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