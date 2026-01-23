Haberler

Yeşilay Edirne Şubesi bağımlılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor

Yeşilay Edirne Şubesi bağımlılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, bağımlılıklarla mücadele kapsamında eğitim ve farkındalık çalışmalarına odaklandıklarını açıkladı. 2026'nın 'Bağımsızlık Yılı' ilan edilmesiyle daha etkin mücadele hedefleniyor.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla bağımlılıkların önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi.

Bayrak ve şube yönetim kurulu üyeleri, Yeşilay Edirne Koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıda, bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Bağımsızlık seferberliği doğrultusunda, 2026'nın "Bağımsızlık Yılı" ilan edildiğini ifade eden Bayrak, yeni yılda daha etkin ve güçlü çalışmalar yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bayrak, eğitim, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına önem verdiklerini vurguladı.

Edirne'de kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını anlatan Bayrak, "Yaptığımız eğitim çalışmaları kapsamında geçen yıl 45 bin 961 öğrenciye ulaştık. Aynı zamanda 2 bin 294 yetişkine çeşitli eğitimler verdik. Bu çalışmalar devam ediyor. Valimiz Yunus Sezer'in her alanda bize destekleri var. Kurum müdürlerimize çalışmalarımızı görünür kılan basın mensuplarına da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kumar bağımlılığıyla mücadele

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Edirne Şubesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Dilara Akgün Tamer ise son dönemlerde kumar bağımlılığı alanında tedavi görmek isteyenlerin sayısında artış olduğunu dile getirdi.

Bağımlılara farklı tedavi yöntemleriyle yaklaşıldığını anlatan Tamer, "Kumar bağımlılğına yönelik tedavilerimiz devam ediyor. Özellikle sanal kumarla mücadele çok önemli. Kumar bağımlılğı tedavisi gören 10 kişiden 8'inde başarılı oluyoruz, YEDAM'lardaki oranlarımız bunu gösteriyor. Bizler bu süreçte hem psikolojik hem sosyal hizmet desteğiyle bağımlı kişilere ve ailelerine destek oluyoruz. Kumar bağımlığının bir hastalık olduğunu ve belirtileriyle ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar da katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu

2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti

Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

Dünyanın en basit ilacı krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi

Evi tahliye etti ama mahkeme masrafları kiracıya yüklendi