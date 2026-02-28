Haberler

Yeşilay Düzce Şubesi tarafından düzenlenen satranç turnuvası başladı

Güncelleme:
Yeşilay Düzce Şubesi tarafından düzenlenen satranç turnuvası, 48 lisanslı sporcunun katılımıyla ilk tur karşılaşmalarıyla başladı. Turnuvada başarılı olan sporculara madalya ve hediyeler verilecek.

Yeşilay Düzce Şubesi tarafından düzenlenen satranç turnuvası, ilk tur karşılaşmalarıyla başladı.

Yeşilay Genel Merkezi'nin 81 ilde düzenleyeceği satranç turnuvaları kapsamında Yeşilay Düzce Şubesince Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve 2 gün sürecek turnuvaya lisanslı 48 sporcu katılıyor.

İlk 3 turunun bugün tamamlanacağı turnuvada yarın toplam 6 tur sonunda ilk 4'e giren sporcular madalya ve Yeşilay tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
